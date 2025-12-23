Bosco di Natale il villaggio incantato che illumina Piazza Vittorio Veneto

Il “Bosco di Natale” torna anche quest’anno a Bergamo bassa, trasformando Piazza Vittorio Veneto in un suggestivo villaggio natalizio. Questa installazione, ora alla sua seconda edizione, crea un’atmosfera calda e accogliente, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per vivere lo spirito delle feste in un ambiente suggestivo e tranquillo. Un’opportunità per condividere momenti di convivialità in un contesto di semplice bellezza.

Torna per il secondo anno nel cuore di Bergamo bassa il magico "Bosco di Natale", l'installazione che trasforma Piazza Vittorio Veneto in un villaggio incantato. Al centro del percorso, la casetta di Babbo Natale accoglie i bambini che possono consegnare le loro letterine, affiancata da quella dell' Unicef, a sottolineare il valore della condivisione e della solidarietà. Il cuore dell'allestimento è l' Albero di Luce, alto dieci metri e costruito con sottili cavi d'acciaio sospesi su cui brillano sfere colorate e fiocchi di neve luminosi. Non si tocca con mano, ma si vive con lo sguardo e con il cuore, simbolo della magia che si accende nel buio del bosco.

