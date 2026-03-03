gli effetti della guerra in iran sul mondiale 2026

La guerra in Iran ha avuto ripercussioni sul processo di qualificazione al Mondiale 2026, influenzando le squadre e le date delle partite. La situazione nel paese ha portato a modifiche nel calendario delle qualificazioni e ha creato tensioni tra le federazioni coinvolte. Le autorità calcistiche internazionali stanno monitorando la situazione e adattando le programmazioni per garantire lo svolgimento delle gare.

Il calcio è l’ultimo dei nostri pensieri, e al contempo è il primo in momenti come questi, in cui tutto il resto sembra stia crollando su se stesso. Mi riferisco alla guerra divampata in Medio Oriente e nel Golfo Persico dopo gli attacchi aerei su Teheran di Stati Uniti e Israele, e della conseguente possibile rinuncia dell’Iran ai Mondiali, che si terranno proprio tra Messico, Canada e Stati Uniti. Non è ancora ufficiale, ma le parole del presidente della federazione iraniana di calcio, Mehdi Taj, sembrano andare in questo senso. «Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo», ha detto Taj. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Primo choc al distributore. Benzina e diesel, pioggia di rialzi: ecco gli effetti della guerra in IranRoma, 3 marzo 2026 - Il primo choc, al distributore, è già arrivato: si sono registrati questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e...

Perché la situazione di Israele mi sembra a tutti gli effetti emblematica della crisi mondiale in attodi Felice Musicco Ho ascoltato la recente presentazione di Francesca Albanese alla scuola del Fatto Quotidiano, conclusione del corso sulla...

La guerra in Iran scatena la Terza Guerra Mondiale: Xueqin prevede il crollo degli USA

Guerra in Iran: è boom nei prezzi di gas e petrolio/ Dalla benzina all’energia, quali rischi corriamo in UE?Guerra in Iran, shock nei prezzi di gas e petrolio: quali rischi economici corriamo in Europa con la chiusura dello stretto di Hormuz ... ilsussidiario.net

Taglio dei tassi Bce rimandato causa guerra in Iran, cresce inflazione UeCon la guerra in Iran il rischio inflazione torna centrale: la Bce frena sui tassi e valuta effetti sull’eurozona nel 2026 e oltre ... quifinanza.it

Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com