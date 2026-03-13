Protetto | Planet Labs blocca le immagini satellitari sul Medio Oriente | parla di sicurezza nazionale restano i dubbi sul ruolo di Washington

Planet Labs ha deciso di bloccare la diffusione delle immagini satellitari relative al Medio Oriente, citando motivazioni legate alla sicurezza nazionale. La misura riguarda specificamente le immagini satellitari e il loro accesso in quella regione. Restano aperti alcuni dubbi circa i motivi precisi di questa scelta e il possibile coinvolgimento di enti governativi statunitensi. La decisione ha suscitato attenzione e discussioni tra gli esperti del settore.