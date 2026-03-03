Guerra in Medio Oriente cosa mostrano mappe e immagini satellitari

Nuove mappe e immagini satellitari rivelano dettagli sulla situazione in Medio Oriente, offrendo uno sguardo diretto sui movimenti e le posizioni militari nella regione. Per anni, l’Iran è stato descritto come un attore periferico e destabilizzante, coinvolto principalmente tramite proxy, milizie e tensioni che si succedono nel tempo. Le immagini mostrano ora chiaramente le attività e le installazioni militari presenti sul territorio.

Siamo di fronte a una trasformazione strutturale, non a un episodio contingente. È la sentenza dei dati su distribuzione geografica degli attacchi, profondità territoriale e prossimità ai corridoi strategici indicano Per anni l'Iran è stato raccontato come un attore destabilizzante ma periferico, confinato in una dimensione regionale fatta di proxy, milizie e tensioni intermittenti. Le mappe degli ultimi giorni raccontano una storia diversa. E i dati, quando vengono osservati con attenzione, hanno una virtù: costringono a prendere sul serio ciò che la retorica tende a semplificare. La prima evidenza è geografica. Nelle 48 ore tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, gli attacchi statunitensi e israeliani non si sono concentrati su un singolo nodo simbolico, ma hanno colpito in profondità l'intero territorio iraniano.