Malattia renale | 17.000 casi a Lodi screening gratuiti salvano vite

Il sistema sanitario del Lodigiano ha lanciato una campagna di screening gratuiti per la malattia renale cronica, che ha coinvolto circa 17.000 persone. L’iniziativa è partita il 12 marzo 2026 ed è finalizzata a individuare precocemente i casi di questa patologia silente. L’obiettivo è identificare tempestivamente i soggetti a rischio e intervenire prima che la condizione si aggravi.

Il 12 marzo 2026, il sistema sanitario del Lodigiano attiva una risposta concreta alla minaccia silente della malattia renale cronica. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ha pianificato un calendario di screening gratuiti e azioni informative che coinvolgeranno piazza Broletto e l'Ospedale Maggiore. In un territorio come la provincia di Lodi, dove la densità abitativa e lo stile di vita possono influenzare la salute pubblica, questa iniziativa rappresenta un punto di svolta nella strategia preventiva locale. Non si tratta solo di un evento isolato, ma di un'azione coordinata con l'Associazione Amici della Dialisi e della Nefrologia del Lodigiano (NELODIA).