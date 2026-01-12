Zalone con Buen Camino fa ridere e salva vite | boom di visite alla prostata dopo il film

Il fenomeno cinematografico scatenato dall’ultima opera di Checco Zalone, intitolata Buen Camino, sta superando i confini del semplice intrattenimento per trasformarsi in un vero e proprio caso di salute pubblica. Secondo quanto riportato da fonti mediche autorevoli, in particolare dalla Società italiana di urologia, si sta verificando un aumento sensibile delle prenotazioni per visite urologiche di prevenzione in tutto il territorio nazionale. Questo effetto, ribattezzato dagli esperti come effetto Zalone, dimostra come la cultura di massa e l’ironia possano diventare strumenti potentissimi per scardinare tabù radicati, portando gli uomini a occuparsi finalmente della propria salute con una consapevolezza rinnovata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

