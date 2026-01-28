Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elina Svitolina semifinali WTA Australian Open 29-01-2026

Questa mattina alle 09:30 italiane, Aryna Sabalenka e Elina Svitolina scendono in campo per la prima semifinale degli Australian Open 2026. I tifosi sono già davanti agli schermi, pronti a seguire una partita che promette grande spettacolo. Entrambe le giocatrici si sono fatte largo nel torneo, ora si sfidano per un posto nella finale.

Aryna Sabalenka e Elina Svitolina scenderanno in campo intorno alle 09:30 italiane per giocare la prima semifinale di questa edizione 2026 degli Australian Open. La bielorussa è arrivata alla sua sesta semifinale Slam consecutiva dopo aver superato agevolmente Iva Jovic in due set dopo aver fatto lo stesso con un'altra emergente come Victoria Mboko, anche.

