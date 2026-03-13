Prometteva assunzioni per entrare nell' intelligence truffa da 150mila euro

Un uomo ha truffato diverse persone promettendo loro assunzioni nei servizi di intelligence e nelle forze dell’ordine. Ha fatto credere di poter garantire posti di lavoro negli apparati istituzionali dell’intelligence e del law enforcement, chiedendo somme di denaro in cambio. La truffa ha raggiunto un importo complessivo di circa 150mila euro.

Arrestato un 33enne romano. Nella perquisizione trovata anche una stampante per la contraffazione di badge Millantava incarichi negli apparati istituzionali dell'intelligence e del law enforcement, promettendo assunzioni in cambio di denaro. Protagonista un 33enne romano, che è stato arrestato. Secondo quanto appreso, l'uomo è stato notato il 10 marzo a bordo di un'auto di grossa cilindrata - con lampeggiante - che è poi risultata a noleggio all'altezza di via Santa Maria in Via. Con lui erano presenti anche tre 20enni. Gli agenti, notando la vettura e una scena alquanto insolita, hanno avvisato la Digos. Dalle verifiche, così, è emerso che l'uomo aveva già messo a segno tre truffe per complessivi 150mila euro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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