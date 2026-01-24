Roma truffa anziana per 150mila euro Bloccato un giovane in trasferta da Napoli

A Roma, un giovane proveniente da Napoli è stato fermato mentre tentava di truffare un’anziana di 82 anni, riuscendo a sottrarle oro e altri beni per un valore di circa 150 mila euro. L’indagine ha portato al suo blocco, evidenziando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e sensibilizzando sul rischio di truffe agli anziani.

Sequestrati tre telefoni cellulari in possesso dell'arrestato. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per ricostruire chi ha agito con lui Era partito da Napoli per truffare un'anziana di 82 anni e rubarle oro e altri beni per un valore di 150.000 euro. A bloccare il malvivente ci hanno pensato ieri sera i carabinieri della stazione di viale Libia che hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 24 anni di Napoli, incensurato, ora accusato truffa aggravata ai danni di persone anziane. Tutto è iniziato nei pressi della caserma di via Siricio, quando i militari hanno notato un uomo mentre era al telefono con persone che si qualificavano carabinieri della stazione Macao.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Truffa anziana in trasferta, 21enne arrestato mentre ritira malloppo da 45mila euro

Leggi anche: Si traveste da donna e truffa anziana, portati via 6mila euro e la fede d'oro: bloccato con il complice

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La truffa del finto maresciallo dei carabinieri, ma in casa dell'anziana c'era la figlia ferita nell'incidente; Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittime; Padova, truffa a una coppia di anziani, denunciata una donna; Siamo i carabinieri, i rapinatori le hanno clonato la targa: la nuova truffa per rubare….

Roma, finto Carabiniere tenta una truffa per un valore di 150mila euro ad una donna di 82 anniCRONACA – Ha cercato di raggirare un’anziana con la solita truffa del finto carabiniere, ma questa volta il piano è fallito. Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia ... lanotiziaoggi.it

Roma – Sventata truffa ad anziana, arrestato truffatore serialeROMA - Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato in flagranza di reato, un uomo di 24 anni di Napoli, incensurato, gravemente ... etrurianews.it

Corruzione, truffa, inadempimenti in pubbliche forniture, rivelazione di segreto e falso. Sono alcuni tra i reati che la Procura di Roma contesta a vario titolo a una decina di persone, tra alti ufficiali dell’esercito italiano e amministratori di almeno due società forni - facebook.com facebook