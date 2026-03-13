Processo Petrolini i Pm chiedono 26 anni di carcere per Chiara

I pubblici ministeri hanno richiesto una condanna di 26 anni di carcere per Chiara nel processo Petrolini. La richiesta si basa sull'accusa di aver commesso due omicidi e di aver eliminato due cadaveri. Durante l'udienza, i pm hanno presentato le loro argomentazioni senza fare aperture su eventuali motivazioni o responsabilità. La sentenza sarà decisa nelle prossime settimane.

“Due omicidi, due soppressioni di cadavere: chiediamo una condanna di anni 26 di reclusione con pene accessorie previste dalla legge”. La Procura di Parma ha chiesto la condanna di Chiara Petrolini, ritenendo la 22enne responsabile di tutti i reati contestati: i due omicidi premeditati dei due figli neonati e altrettante soppressioni di cadavere. “Sono stata descritta come un’assassina, ma non sono questa. Non ho mai voluto fare del male ai miei bambini”. Con queste parole Chiara Petrolini ha raccontato per la prima volta in aula la sua versione dei fatti davanti alla Corte d’Assise di Parma. Con voce monocorde la giovane ha parlato di un lungo periodo di malessere interiore e di solitudine, sostenendo di non essere stata consapevole delle gravidanze. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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