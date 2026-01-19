Processo Petrolini il cugino | Chiara era in lacrime ho cercato di confortarla

Al processo in Corte d’Assise a Parma, si discute il caso di Chiara Petrolini, accusata di aver dato alla luce e sepolto i corpi dei suoi due neonati nel suo giardino a Vignale di Traversetolo. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze e sulle eventuali responsabilità, mentre si ascoltano le testimonianze dei presenti, tra cui il cugino che ha cercato di confortare Chiara durante un momento di grande emozione.

Prosegue in Corte d'Assise a Parma il processo a Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver partorito e seppellito i corpi dei suoi due figli neonati nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo.Nel corso dell'udienza è stato ascoltato il cugino della ragazza, che ha ripercorso il momento in.

