La procura di Parma ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, accusata dell’omicidio di due neonati. I bambini sono stati trovati seppelliti e si tratta di un caso che ha suscitato molto scalpore. La procura ha escluso la richiesta di ergastolo, considerando la giovane età e l’immaturità della donna come attenuanti.

Non c’è richiesta di ergastolo perché la procura di Parma ha considerato attenuanti generiche la giovane età e “l’immaturità”. La pm Francesca Arienti e il procuratore capo Alfonso D’Avino hanno chiesto 26 anni per Chiara Petrolini, la 22enne imputata per la morte dei suoi due figli neonati e poi seppelliti nel giardino di casa nel Parmense. La richiesta è stata formulata al termine della requisitoria ritenendo la giovane responsabile di tutti i reati contestati: due omicidi volontari premeditati e due episodi di soppressione di cadavere. Ai neonati fu tagliato il cordone ombelicale, morirono per shock emorragico e furono nascosti sotto uno strato di terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Erano due bambini reali, condannare a 26 anni per Chiara Petrolini”, la richiesta della procura di Parma per i neonati seppelliti

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#Parma La Procura ha chiesto 26 anni di reclusione per Chiara Petrolini, ritenendo responsabile la 22enne di tutti i reati contestati: i 2 omicidi premeditati dei figli neonati e altrettante soppressioni di cadavere. x.com

Chiara Petrolini, la Procura chiede 26 anni di carcere per gli omicidi dei figli neonati e la soppressione dei cadaveri - facebook.com facebook