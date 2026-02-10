Le carte dello scandalo degli Epstein files | da Clinton a Bill Gates le verità e le trappole fake

Roma, 10 febbraio 2026 – La pubblicazione dei tre milioni di documenti del Dipartimento di Giustizia americano ha scatenato una vera e propria caccia all’uomo in tutto il mondo. Le carte svelano legami tra personaggi noti come Clinton e Bill Gates, e mostrano come alcune verità siano state nascoste o manipolate. La scoperta ha acceso i riflettori su un sistema che sembra aver protetto potenti, mentre ora si aprono nuovi interrogativi su chi fosse realmente coinvolto e cosa si nascondesse dietro le quinte.

Roma, 10 febbraio 2026 – La pubblicazione dei tre milioni di documenti del Dipartimento di Giustizia americano ha innescato una caccia all'uomo globale. Tuttavia, tra le righe delle e-mail e dei registri di volo del jet di Epstein, i fatti concreti si intrecciano pericolosamente con illazioni, testi dei denunce anonime e poco credibili e la disinformazione dei social. Ecco cosa dicono davvero le carte sui protagonisti più discussi. Dal Regno Unito alla Francia: ciclone Epstein contro politici europei Il virus di Gates. In una controversa mail, Epstein sostiene che il padre di Microsoft, Bill Gates, avesse contratto malattie veneree dopo rapporti con ragazze russe e che cercasse farmaci per curarsi di nascosto dalla moglie Melinda.

