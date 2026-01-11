Ecco le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, con le scelte di Spalletti per il match all’Allianz Stadium. La partita si avvicina e l’allenatore sembra aver ormai definito gli uomini da schierare, offrendo uno sguardo sulle possibili strategie di entrambe le squadre. Di seguito, le ultime indicazioni sulle scelte titolari e le possibili varianti per una sfida importante nel campionato italiano.

Probabili formazioni Juve Cremonese, Spalletti sembra avere ormai sciolto le ultime riserve. Ecco chi potrebbe scendere in campo. L’attesa per la sfida tra i bianconeri di Spalletti e i grigiorossi cresce di ora in ora. Andiamo alla scoperta dei possibili schieramenti delle due squadre. Spalletti sembra intenzionato a confermare l’ossatura che ha dato equilibrio alla squadra nelle ultime uscite. In porta non ci sono dubbi: Di Gregorio agirà a difesa dei pali. La linea arretrata a quattro sarò formata da Bremer e Kelly al centro, supportati sulle fasce da Cambiaso e Kalulu. A centrocampo spazio per Locatelli, Thuram e McKennie mentre Miretti dovrebbe essere confermato con Yildiz alle spalle di David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Cremonese, le possibili scelte di Spalletti per il match dell’Allianz Stadium

