Se vuoi indietro la tua auto paga 600 euro tre arresti per estorsione

Tre persone sono state arrestate con l’accusa di estorsione, dopo aver richiesto 600 euro a un uomo per restituirgli la propria auto, sottratta a Messina. La vittima aveva denunciato il furto il 30 dicembre scorso. Questa vicenda evidenzia il metodo utilizzato dai responsabili per ottenere denaro attraverso minacce e richieste illecite, sottolineando l’importanza di segnalare immediatamente situazioni di estorsione alle autorità competenti.

"Se vuoi indietro la tua auto dammi 600 euro". Questa in sintesi la richiesta telefonica fatta a un uomo che il 30 dicembre aveva denunciato il furto della vettura subìto a Messina. La vittima ha allertato i carabinieri che in poco tempo hanno arrestato gli autori delle tentata estorsione.

