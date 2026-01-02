Plastica nella minestra al ristorante vogliamo 10mila euro Due arresti per estorsione

Un ristorante cinese di Milano ha segnalato minacce estorsive da parte di alcuni connazionali, che avrebbero richiesto 10.000 euro. L’incidente, avvenuto il 28 dicembre scorso, ha portato all’arresto di due persone coinvolte. Questa vicenda evidenzia le problematiche legate alla criminalità e al rispetto delle norme nei locali pubblici, sottolineando l’importanza di interventi efficaci per la tutela di ristoratori e clienti.

Milano, 2 gennaio 2026 – Il 28 dicembre, il titolare di un ristorante cinese in via Farini ha raccontato ad una pattuglia in servizio di aver subito minacce da parte di alcuni connazionali che avrebbero richiesto 10.000 euro, sostenendo di aver trovato della plastica all'interno della minestra consumata nel locale. La modalità di consegna della somma richiesta è stata comunicata al titolare del locale nelle ore successive, intorno alle 21, attraverso una telefonata arrivata sulla sua utenza dell'applicazione WeChat. La vittima è stata così avvisata che, entro cinque minuti, un'autovettura Porsche Cayenne di colore bianco sarebbe passata davanti al ristorante: in quel momento avrebbe dovuto gettare all'interno del veicolo una busta contenente la somma richiesta per evitare ulteriori conseguenze.

