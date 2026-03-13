Il ristorante pisano " Primo Pasta & Street Food " si aggiudica il premio come " Miglior ristorante di cucina italiana " ai Just Eat Awards, che premiano le eccellenze italiane nel settore della consegna a domicilio. Per il locale è arrivato anche un secondo riconoscimento, quello di " Miglior ristorante per la pausa pranzo ". "Siamo molto emozionati e felici per questo riconoscimento - dice Emanuele Caiazza, proprietario del locale -, soprattutto perché siamo stati votati dalle persone che ogni giorno ordinano da noi. È un premio che arriva direttamente dai clienti e questo lo rende ancora più speciale". A decretare i vincitori sono stati, infatti, gli utenti di Just Eat che hanno espresso le loro preferenze direttamente sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Primo Pasta" trionfa ai Just Eat Awards

