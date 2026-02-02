Bad Bunny trionfa ai Grammy awards il rapper | Fuori l’Ice

Bad Bunny ha vinto il premio come miglior album latino ai Grammy 2026 con *Un Verano Sin Ti*. Ha conquistato il palco davanti a un pubblico internazionale e ha portato a casa un riconoscimento che nessuno si aspettava. Il cantante portoricano ha dichiarato di essere felice e di aver messo tutto se stesso in questo progetto, che ora rappresenta un punto di svolta per la musica latina.

Bad Bunny ha conquistato il palco dei Grammy Awards 2026 con un successo senza precedenti, aggiudicandosi il premio per il miglior album latino con *Un Verano Sin Ti*, un’opera che segna un punto di svolta nella storia della musica spagnola contemporanea. L’evento, tenutosi al Crypto.com Arena di Los Angeles il 2 febbraio, ha visto il cantante portoricano trasformare il teatro in un’arena di energia, colori e identità culturale. Il suo brano “Fuori l’Ice”, scelto come singolo di punta dell’album, ha dominato le classifiche globali e ha portato con sé una rivoluzione sonora che unisce reggaetón, trap e influenze afro-latine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Grammy Awards

Ultime notizie su Grammy Awards

