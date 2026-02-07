Londra | l' eccellenza del whisky italiano trionfa doppio oro per Strada Ferrata ai World Whiskies Awards

A Londra, la distilleria italiana Strada Ferrata di Seregno conquista due medaglie d’oro e il titolo di Category Winner ai World Whiskies Awards 2026. La vittoria testimonia l’eccellenza del whisky italiano che si fa strada anche oltre confine.

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - La distilleria Strada Ferrata di Seregno annuncia con orgoglio la conquista di due Medaglie d'Oro e del titolo di Category Winner al prestigioso concorso World Whiskies Awards 2026 di Londra. Alla sua prima partecipazione assoluta a uno dei più importanti palcoscenici mondiali dedicati al whisky e ai distillati, la distilleria brianzola ha ottenuto il massimo riconoscimento in due delle categorie più prestigiose: “E' davvero una soddisfazione immensa ricevere questi riconoscimenti con i nostri primi imbottigliamenti” – le parole di Stefano Zanetto, Direttore Generale di Strada Ferrata - “Questi premi sono la testimonianza che la strada intrapresa da quando abbiamo avviato il progetto Strada Ferrata nel 2021 è quella giusta e sta iniziando a dare i primi frutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

