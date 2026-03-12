la franciacorta celebra la primavera

La Franciacorta accoglie la primavera con un evento di tre giorni dedicato al vino, alla cucina e al patrimonio culturale della zona. Durante il fine settimana, si susseguono degustazioni, iniziative gastronomiche e visite a luoghi storici, coinvolgendo produttori, chef e visitatori. L’obiettivo è mettere in risalto le eccellenze locali attraverso un programma ricco di attività e momenti di condivisione.

La Franciacorta torna a celebrare la primavera con un fine settimana costruito attorno a vino, cucina e patrimonio culturale. Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 il territorio bresciano ospita infatti la terza edizione del Festival di Primavera, un appuntamento che negli anni ha assunto la forma di una piccola rassegna diffusa: cantine, ristoranti, palazzi storici e percorsi guidati diventano tappe di un itinerario pensato per raccontare il territorio attraverso esperienze diverse ma complementari. Il programma si muove lungo tre direttrici principali – cibo, cultura e vino – che riflettono i tratti distintivi della zona. Da un lato il paesaggio vitivinicolo, dall’altro una rete di borghi e architetture storiche, in mezzo una scena gastronomica che negli ultimi anni ha trovato un proprio equilibrio tra tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Franciacorta celebra la primaveraSabato e domenica si svolge la terza edizione del festival diffuso nel territorio delle nobili bollicine bresciane. Tre le direttrici principali: il vino, con visite e degustazioni in 50 cantine (e ne ... ilgiornale.it

Primavera in bollaFranciacorta tra ostriche e visioni culturaliIl 14 e 15 marzo 2026 torna il Festival di Primavera con un programma che intreccia vino, cucina e patrimonio. Ospite simbolo l’Ostrica Marennes Oléron Igp, protagonista di un dialogo inedito con il ... linkiesta.it

