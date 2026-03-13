Primavera a Pordenone tre mesi di eventi in città

A Pordenone, la primavera 2026 si apre con un programma ricco di appuntamenti che durerà tre mesi, dal 20 marzo al 20 giugno. Durante questo periodo, in città si svolgeranno mostre, festival, concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi e manifestazioni legate alle tradizioni popolari. La città si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un calendario che copre diversi ambiti culturali e ricreativi.

Pordenone dà il benvenuto alla Primavera 2026 con un calendario fitto di eventi dal 20 marzo al 20 giugno, tra mostre, festival, musica, teatro, sport e tradizioni popolari. Quasi cento giorni di appuntamenti coinvolgono oltre ottanta realtà locali, in un programma pensato per famiglie, residenti e turisti in vista di Pordenone Capitale della Cultura 2027.?Il sindaco definisce la rassegna «la dimostrazione concreta di quanto questo territorio sia vivo, creativo e capace di accogliere», mentre l’assessore alla Cultura e Grandi Eventi sottolinea il format consolidato delle rassegne stagionali, che valorizza la molteplicità di voci della città.? Fuorigioco del Circolo Eureka ha aperto la stagione con incontri letterari. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Neres operato alla caviglia, stop di tre mesi: rientro in primaveraIl Napoli dovrà fare a meno di David Neres per una parte significativa della stagione.

"I giovani sono il nostro faro": svelati tre mesi di eventi alla Fabbrica delle CandeleAlla Fabbrica delle Candele sta per partire una stagione ricca di appuntamenti, da febbraio a maggio, che uniscono musica, teatro, cultura e sociale,...

Aggiornamenti e notizie su Primavera a Pordenone tre mesi di...

Discussioni sull' argomento PORDENONE | TRE MESI DI EVENTI PER LA PRIMAVERA 2026 | 12/03/2026; Presentata la rassegna Primavera a Pordenone 2026; Verso Pordenone 2027, in primavera concept per l'allestimento urbano; Sartoria Scampoli Primavera in vendita: la titolare dello storico negozio va in pensione, la socia non può gestirlo da sola.

Primavera a Pordenone: 100 giorni di eventi a partire dal 20 marzoDagli appuntamenti culturali di Dedica eDocs Fest alla mostra su Miles Davis ai festival musicali fino allo sport dei tornei Gallini e Cornacchia ... rainews.it

Come abbinare la giacca sportiva nella Primavera 2026: dal mood anni Ottanta alle passerelle di stagione, il capospalla sporty-chic conquista il guardaroba contemporaneo x.com

Nelle Giornate di Primavera il FAI racconta la storia di Castelvetrano attraverso le ville #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook