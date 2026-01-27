Neres, attaccante del Napoli, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia e rimarrà fuori per circa tre mesi. Questa assenza influenzerà le strategie della squadra fino alla ripresa prevista in primavera. La notizia è importante per tifosi e analisti, poiché evidenzia l’impatto dell'infortunio sul rendimento del Napoli nella seconda parte della stagione.

Il Napoli dovrà fare a meno di David Neres per una parte significativa della stagione. L’esterno brasiliano è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra, operazione che si è svolta senza complicazioni, come confermato dal club azzurro attraverso una comunicazione ufficiale. «L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo». Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi: lo stop dovrebbe aggirarsi intorno ai tre mesi, con un rientro previsto in primavera. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Neres operato alla caviglia, stop di tre mesi: rientro in primavera

Approfondimenti su David Neres

Napoli comunica che l’attaccante David Neres si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico alla caviglia.

Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento alla caviglia, prolungando il suo stop con l’Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su David Neres

Argomenti discussi: Napoli, Neres operato: la prima immagine e le prime parole; Napoli, altra tegola per Conte: Neres verso l'operazione alla caviglia; Neres vola in Inghilterra, sarà operato alla caviglia: il Napoli lo perde per almeno due mesi; Neres verso l'operazione alla caviglia, che mazzata per il Napoli: ma perché ha giocato col Parma?.

Neres operato alla caviglia, stop di tre mesi: rientro in primaveraForzAzzurri.net - Neres operato alla caviglia, stop di tre mesi: rientro in primavera Il Napoli dovrà fare a meno di David Neres per una parte significativa della stagione. forzazzurri.net

Neres operato alla caviglia a Londra: Tutto è andato beneTutto è andato bene. Grazie a mia moglie ma anche al mio medico e al fisioterapista. Neres è stato operato al tendine della caviglia sinistra al Wellington Hospital di Londra, dove si è già ... rainews.it

Napoli, Neres si è operato alla caviglia. Si punta al rientro contro il Milan ad aprile #MilanPress - facebook.com facebook

#Napoli, #Neres si è operato alla caviglia. Si punta al rientro contro il #Milan ad aprile #MilanPress x.com