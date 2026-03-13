Il calciatore ha condiviso sui social media di aver subito un furto nella sua casa, dopo aver partecipato a una partita di conference. Ha inoltre annunciato di offrire una ricompensa a chiunque fornisca informazioni utili per ritrovare gli oggetti sottratti. Le sue ultime 24 ore sono state caratterizzate da questo episodio e dalla denuncia pubblica dell’accaduto.

Il rigore calciato alla perfezione in Conference League contro il Rakow che ha decretato la vittoria della Fiorentina, la notte in ritiro al Viola Park per cominciare a preparare la sfida con la Cremonese e poi il rientro-shock a casa oggi pomeriggio. Albert Gudmundsson ha trovato la sua abitazione svaligiata. È stato lo stesso calciatore a denunciare il furto attraverso i social e a promettere una ricompensa per le persone che siano in grado di aiutare a recuperare gli oggetti sottratti. Come ha scritto Gud sul suo profilo Instagram sono stati portati via anche importanti oggetti personali, a cui il numero 10 viola era particolarmente legato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima segna in Conference, poi gli svaligiano la casa: Gudmundsson e le sue ultime, folli 24 ore

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