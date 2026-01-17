Caronno | gli tagliano una gomma rubano le chiavi e gli svaligiano casa a Misinto

A Caronno Pertusella, i ladri sono passati da furti di effetti personali in auto a tentativi di furto più invasivi. Recentemente, nel centro commerciale “La Varesina” di Misinto, sono stati segnalati episodi di furto con aggressioni, tra cui il taglio di una gomma, il furto delle chiavi e la sottrazione di oggetti dall’abitazione. La situazione evidenzia un aumento dei rischi e la necessità di maggiore attenzione e sicurezza.

Se prima, nel parcheggio del centro commerciale "La Varesina" di Caronno Pertusella, i ladri tagliavano le gomme per rubare dall'auto gli effetti personali mentre il proprietario cambiava il pneumatico, adesso ne approfittano addirittura per rubare a casa. E' capitato a un uomo che abita a Misinto, il quale ha sporto denuncia ai carabinieri e spera che i filmati della telecamera dell'area di sosta possa servire a dare un volto ai malviventi e recuperare la refurtiva. "Sono uscito dal ristorante con la mia famiglia, alle 14.40, quando ho trovato una gomma a terra – racconta – Pensavo che si fosse tagliata sbattendo contro un cordolo, fatto sta che mi sono messo a cambiarla mentre mia moglie era in un negozio coi bambini".

