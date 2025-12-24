Banditi incappucciati sequestrano un' anziana poi svaligiano la casa e scappano con l' auto dei proprietari
Si sono avvicinati ad un'abitazione che si trova nel comune di Sorbolo Mezzani, con alcuni attrezzi da scasso. Poi, dopo essere stati visti nel cortile dai due anziani proprietari, li hanno minacciati, sequestrando la moglie. I malviventi hanno chiuso la donna a chiave nel bagno di casa.
