I marciapiedi di viale Michelangelo sono pieni di foglie e rifiuti. Da settimane, nessuno interviene per pulirli o sistemarli. La situazione peggiora giorno dopo giorno, creando problemi ai passanti e peggiorando l’aspetto della zona.

Ormai i marciapiedi di viale Michelangelo per tutta la sua lunghezza sono in totale abbandono. Cumuli di foglie si susseguono senza sosta e diventano facile pretesto per l'abbandono di rifiuti di ogni genere. Ogni subumano incivile in transito trova ampia giustificazione nell'arricchire il.

