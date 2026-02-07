I marciapiedi di viale Michelangelo per tutta la sua lunghezza sono in totale abbandono

I marciapiedi di viale Michelangelo sono pieni di foglie e rifiuti. Da settimane, nessuno interviene per pulirli o sistemarli. La situazione peggiora giorno dopo giorno, creando problemi ai passanti e peggiorando l’aspetto della zona.

Ormai i marciapiedi di viale Michelangelo per tutta la sua lunghezza sono in totale abbandono. Cumuli di foglie si susseguono senza sosta e diventano facile pretesto per l'abbandono di rifiuti di ogni genere. Ogni subumano incivile in transito trova ampia giustificazione nell'arricchire il.

Lungo viale Michelangelo, all'altezza di via Cruillas, si protrae un prolungato periodo di lavori e scavi che hanno comportato chiusure stradali prolungate.

Viale Michelangelo a Palermo rappresenta un esempio di traffico intenso e insostenibile.

