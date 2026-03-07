Prezzi di benzina e diesel alle stelle | in campo la guardia di finanza contro possibili speculazioni

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, con la guardia di finanza che intensifica i controlli lungo tutta la filiera distributiva. È il settimo giorno di guerra in Iran e le autorità stanno verificando eventuali pratiche speculative o irregolari nel settore dei carburanti. Le verifiche riguardano distributori, depositi e punti vendita in tutto il territorio.

In una settimana la benzina self è aumentata in media di 9,2 centesimi, arrivando a 1,76 euro al litro, mentre il diesel ha registrato un rincaro più marcato di 18,9 centesimi, fino a 1,91 euro Benzina e gasolio sempre più cari al settimo giorno di guerra in Iran, e la guardia di finanza potenzia i controlli su tutta la filiera distributiva dei carburanti. Da venerdì scorso i prezzi medi nazionali sono aumentati di 9,2 centesimi per la verde in modalità self, fino a 1,76 euro al litro, secondo il Ministero delle Imprese. I rincari sono maggiori per il diesel: +18,9 centesimi, fino a 1,91 euro al litro. E i picchi sono molto più alti: a "livelli astronomici che non si vedevano da anni", secondo il Codacons.