Previsioni meteo per Avellino – 14 febbraio 2026

Il meteo di Avellino il 14 febbraio 2026 mostra cieli grigi e nuvolosi, con piogge leggere che si protrarranno tutto il giorno. La causa principale di questa condizione è un fronte perturbato proveniente da nord che sta attraversando la regione. Nei dettagli, le precipitazioni si concentreranno soprattutto nelle prime ore del mattino, rendendo le strade scivolose e fredde.

Ad Avellino, il 14 febbraio 2026, i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti e saranno accompagnati da deboli piogge che persisteranno per l’intera giornata. Si prevede un accumulo complessivo di 21 mm di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre la minima si attesterà sugli 8°C. I venti soffieranno intensi sia al mattino sia nel pomeriggio, provenendo da Sud. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Previsioni meteo per Avellino – 5 febbraio 2026 A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto. Previsioni meteo per Avellino – 6 febbraio 2026 Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Previsioni meteo per Avellino – 8 febbraio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 10 febbraio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 12 febbraio; Previsioni meteo per Avellino – 7 febbraio 2026. Le previsioni meteo a Napoli e in Campania della prossima settimana dal 9 al 15 febbraioSulla scia di quanto avvenuto nelle ultime settimane, le condizioni atmosferiche in Campania continueranno ad essere modulate dalle correnti ... msn.com Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 12 febbraioQuella di giovedì 12 febbraio sarà una giornata caratterizzata da tempo instabile con precipitazioni anche di forte intensità a partire dalla mattina su tutto il ... ilmattino.it Le #previsioni #Meteo di domani sabato #14febbraio x.com Che tempo farà la prossima settimana Le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/yf22ysvf - facebook.com facebook