Prete condannato per abusi alle celebrazioni del Giubileo don Patriciello difende il vescovo

Dopo le accuse di abuso legate alle celebrazioni del Giubileo, don Patriciello ha difeso il vescovo di Aversa, mons. Spinillo. La controversia riguarda la decisione di mantenere in carica don Michele Mottola, condannato per molestie e già sottoposto a pene giudiziarie. La vicenda ha suscitato critiche e richieste di dimissioni, sollevando questioni sulla gestione ecclesiastica e sulla tutela delle vittime all’interno della Chiesa.

Prima le critiche poi la petizione per chiedere le dimissioni del vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, in quanto 'colpevole' di aver concesso a don Michele Mottola, sacerdote reo confesso di aver molestato anni fa una ragazzina e che ha espiato la pena inflitta sia dal Tribunale civile.

