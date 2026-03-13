Prestito libri oltre 4.700 richieste | Boom di giovani nelle biblioteche

Nelle biblioteche del Nuovo Circondario Imolese sono state registrate oltre 4.700 richieste di prestito libri, segnando un forte aumento di interesse tra i giovani. L’iniziativa del Prestito Intersistemico Circolante Metropolitano ha riscosso un riscontro molto positivo dall’inizio, con numeri che evidenziano una crescente partecipazione da parte degli utenti. La risposta del pubblico ha superato le aspettative, confermando una forte domanda di servizi bibliotecari.

Bilancio più che positivo per l’avvio del Prestito Intersistemico Circolante Metropolitano nelle biblioteche del Nuovo Circondario Imolese. Nei primi mesi di attività del servizio gratuito, partito per la prima volta all’inizio del mese di luglio dello scorso anno, sono state 4.723 le richieste di prestito nelle biblioteche del territorio. Una bella opportunità che consente agli utenti delle sale a scaffali della zona di richiedere libri e altri documenti disponibili nella rete metropolitana quando non sono presenti nella propria biblioteca di riferimento. In questo modo, quindi, sono i volumi a spostarsi con un deciso ampliamento del patrimonio di saggi a disposizione delle singole sedi a beneficio di crescenti opzioni di lettura, studio e informazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prestito libri, oltre 4.700 richieste: "Boom di giovani nelle biblioteche" Articoli correlati Interrogarsi senza annoiarsi. Libri saggi nelle bibliotecheAppena terminata la seconda edizione della rassegna Librambiente (che tra ottobre e dicembre 2025 ha coinvolto venti Biblioteche Comunali con 83... Leggi anche: "Ancona che...legge": numeri da record per i prestiti di libri nelle biblioteche comunali