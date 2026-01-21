Il Sistema Bibliotecario Lodigiano presenta “Libri Saggi - Interrogarsi senza annoiarsi”, una rassegna itinerante dedicata alla saggistica. Promossa con il sostegno del Ministero della Cultura, l’iniziativa offre occasioni di approfondimento su temi di rilevanza sociale, come condizione femminile, razzismo e conflitti, attraverso incontri accessibili a pubblico di tutte le età. Dopo il successo della rassegna Librambiente, questa proposta mira a stimolare la curiosità e il dialogo attraverso la lettura

Appena terminata la seconda edizione della rassegna Librambiente (che tra ottobre e dicembre 2025 ha coinvolto venti Biblioteche Comunali con 83 eventi che hanno visto la partecipazione degli alunni di 106 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado), il Sistema Bibliotecario Lodigiano promuove una nuova iniziativa, “Libri Saggi-Interrogarsi senza annoiarsi”: il progetto (realizzato grazie ad un contributo del ministero della Cultura) consiste in una rassegna itinerante di animazione bibliografica, rivolta al pubblico di ogni età e dedicata alla saggistica, dando spazio ad argomenti di importanza sociale (condizione femminile, razzismo, conflitti, disinformazione) affrontati in maniera autorevole ma accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Interrogarsi senza annoiarsi. Libri saggi nelle biblioteche

"Ancona che...legge": numeri da record per i prestiti di libri nelle biblioteche comunaliNel 2025, le biblioteche comunali di Ancona hanno registrato un incremento nei prestiti di libri, raggiungendo un totale di 25.

Leggi anche: Biblioteche comunali, arrivano oltre 50mila euro per l'acquisto di nuovi libri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Interrogarsi senza annoiarsi. Libri saggi nelle biblioteche; Il Sistema Bibliotecario Lodigiano lancia Libri Saggi: una rassegna per tutti.

Interrogarsi senza annoiarsi. Libri saggi nelle bibliotecheDibattito su capolavori di carta e grandi temi di attualità. Per capire e capirsi. Il consigliere delegato: Luoghi ideali dove scambiarsi idee, non solo volumi. ilgiorno.it

Domenica ha presso avvio il progetto Libri Saggi a Marudo con una nutrita partecipazione di bambini e ragazzi ! Per conoscere i prossimi appuntamenti consulta il nostro sito: https://webopac.bibliotechelodi.it/home/libri-saggi-interrogarsi-senza-annoiarsi/sta - facebook.com facebook