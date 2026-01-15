Ancona chelegge | numeri da record per i prestiti di libri nelle biblioteche comunali

Da anconatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, le biblioteche comunali di Ancona hanno registrato un incremento nei prestiti di libri, raggiungendo un totale di 25.000 operazioni. Questo dato evidenzia un crescente interesse della comunità per la lettura e l'utilizzo delle strutture pubbliche. La diffusione della cultura continua a rappresentare un elemento importante per la città, sottolineando l'importanza delle biblioteche come luoghi di aggregazione e formazione.

ANCONA – Ad Ancona cresce l’interesse dei cittadini per la lettura: nel 2025 i prestiti delle Biblioteche Comunali hanno raggiunto quota 25.533, segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Mai prima d’ora i servizi bibliotecari della città avevano registrato numeri così alti. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Biblioteche comunali, arrivano oltre 50mila euro per l'acquisto di nuovi libri

Leggi anche: A Sud si legge mano, il 62% della popolazione a fronte del 77% di media nazionale. Nelle biblioteche scolastiche siciliane 4,2 volumi per studente. I dati

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.