Ancona chelegge | numeri da record per i prestiti di libri nelle biblioteche comunali
Nel 2025, le biblioteche comunali di Ancona hanno registrato un incremento nei prestiti di libri, raggiungendo un totale di 25.000 operazioni. Questo dato evidenzia un crescente interesse della comunità per la lettura e l'utilizzo delle strutture pubbliche. La diffusione della cultura continua a rappresentare un elemento importante per la città, sottolineando l'importanza delle biblioteche come luoghi di aggregazione e formazione.
ANCONA – Ad Ancona cresce l’interesse dei cittadini per la lettura: nel 2025 i prestiti delle Biblioteche Comunali hanno raggiunto quota 25.533, segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Mai prima d’ora i servizi bibliotecari della città avevano registrato numeri così alti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
