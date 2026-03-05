Un uomo è stato arrestato dopo aver prestato denaro a tassi considerati usurari e aver successivamente minacciato di morte il debitore. Secondo quanto riferito, aveva inizialmente concesso un prestito consistente, ma poi aveva aumentato gli interessi a 600 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento. La vicenda si è conclusa con il suo fermo da parte delle forze dell’ordine.

Prima gli aveva prestato un’ingente somma a tassi usurari, poi lo aveva minacciato di morte e aumentato gli interessi a 600 euro per ogni giorno di ritardo. A quel punto, disperato, ha chiesto aiuto alla polizia, che ha architettato una trappola e arrestato in flagranza di reato un 55enne di Porto Sant’Elpidio. L’uomo è finito in manette con le accuse di estorsione e usura. Vittima delle vessazioni un imprenditore 60enne di Tolentino, che in difficoltà con la sua ditta, si era rivolto all’elpidiense per un prestito: sembra che gli abbia dato nel corso degli anni 180mila euro. E’ qui che è iniziata la drammatica disavventura con un’escalation di minacce e aumento progressivo degli interessi fino a dover pagare 600 euro al giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presta soldi a tassi da usuraio: arrestato

Prestiti a strozzo con tassi da usuraio, arrestato dai carabinieri dopo le minacce: "Datemi i soldi o ammazzo e brucio tutti"Le vittime, che si sono ritrovate anche l'auto bruciata, secondo l'accusa avrebbero dovuto pagare il 67,5% di interesse all'anno Ci sarebbe un giro...

Prestiti a tassi da usuraio: imprenditore minacciato fa arrestare un 55enneMacerata, 5 marzo 2026 – Prima gli aveva prestato un’ingente somma di denaro a tassi usurari, poi lo aveva minacciato di morte e aumentato gli...

Contenuti utili per approfondire Presta soldi.

Temi più discussi: In Italia aumentano le erogazioni di prestiti e i tassi d’interesse. Cresce anche l’indebitamento; Presta soldi a tassi da usuraio: arrestato; Prestiti personali: tassi ai minimi da due anni. In Lombardia crescono importi e durata; Quali sono le migliori offerte di prestiti personali di marzo 2026 per risparmiare?.

Presta soldi con un tasso usuraioCondannato a due anni di reclusione, pena non sospesa, per usura. Una sentenza emessa dal tribunale di Rovigo nei confronti di F. S., 70 anni, condanna per uno dei sei capi, cinque dei quali è stato ... ilrestodelcarlino.it

La madre ai domiciliari prestava soldi a usura, il figlio dal carcere minacciava la vittimaLa madre prestava soldi con tassi usurari nonostante fosse già sottoposta agli arresti domiciliari e il figlio, detenuto in carcere, usava un telefono per minacciare la vittima: retroscena emersi ... fanpage.it

A Praga c'è un imprenditore che non vuole essere chiamato filantropo, eppure ha creato un'organizzazione che presta soldi ai poveri senza l'obbligo di restituirli. Complimenti! Scopri di più: https://www.nonsprecare.it/vojtech-sedlacek-imprenditore-presta-soldi - facebook.com facebook