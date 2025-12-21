La giunta comunale di Rubiera, guidata dal sindaco Emanuele Cavallaro e dagli assessori Chiara Albanese, Alessia Capuano, Nicolò Vernia e Davide Beddini, ha visitato la sede della Croce Rossa di Scandiano per supportare il progetto ‘Buon Samaritano’. L’evento ha visto la partecipazione dei volontari nella preparazione e distribuzione di carrelli alimentari a favore delle famiglie in difficoltà dell’Unione Tresinaro Secchia. La giunta al fianco dei

La giunta comunale di Rubiera, guidata dal sindaco Emanuele Cavallaro e dagli assessori Chiara Albanese, Alessia Capuano, Nicolò Vernia e Davide Beddini, si è recata alla sede della Croce Rossa di Scandiano per partecipare al progetto ‘Buon Samaritano’ affiancando i volontari nella preparazione e distribuzione dei carrelli alimentari destinati alle famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Durante la serata, amministratori e volontari hanno preso parte alle attività di organizzazione e consegna dei beni di prima necessità. A ogni famiglia è stato consegnato un piccolo regalo natalizio come segno di attenzione in questo periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La giunta al fianco dei volontari per il progetto ’Buon Samaritano’

