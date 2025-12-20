Aica al via il progetto pilota dei contatori smart | consumi tracciati fine del forfait e controllo da remoto
Aica compie un passo decisivo verso la modernizzazione del servizio idrico con l’avvio del progetto pilota dedicato ai contatori “smart”. Si tratta di dispositivi tecnologicamente avanzati, dotati di valvola integrata e collegati a una piattaforma di gestione digitale che permetterà letture. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
