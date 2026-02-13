Dalla crisi di Gaza al decreto sicurezza | Rete Pace Ferrara manifessta in piazza

Domenica mattina, Rete Pace Ferrara ha organizzato una manifestazione in piazza Cattedrale per denunciare la crisi a Gaza e chiedere un intervento internazionale, concentrandosi sulla crescente tensione tra Israele e i gruppi armati palestinesi, con un’attenzione particolare alle recenti bombe e agli sfollati.

Ferrara, Minneapolis, Gaza, la Cisgiordania, l'Iran, l'Italia sono i perni attorno ai quali si muove il presidio organizzato da Rete Pace Ferrara per domenica 15 in piazza Cattedrale dalle 11 alle 12. Letture e interventi per denunciare “la progressiva distruzione del diritto internazionale da parte di Stati e governanti che dovrebbero, invece - dichiarano gli organizzatori -, difendere i principi contenuti nel preambolo della Carta dell’Onu”. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Rete pace Ferrara si unisce alla mobilitazione regionale e scende in piazza contro la guerra Rete Pace Ferrara partecipa alla mobilitazione regionale contro la guerra, unendosi a famigliari e amici di Ansalda Siroli mercoledì 31. Dalla crisi di Gaza al blitz in Venezuela: presidio delle associazioni contro "la legge del più forte" Un presidio promosso dalle associazioni si tiene per denunciare la grave crisi umanitaria a Gaza e condannare l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Contenuti correlati Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Egitto: alla prova delle crisi regionali - ISPI; C’è solo acqua salata, come le lacrime di Gaza; Blog | Anziani dimenticati a Gaza: la crisi sanitaria nascosta nel genocidio. Gaza: quasi 180 palestinesi hanno lasciato la Striscia in una settimana attraverso il valico di Rafah con l’EgittoAlmeno 179 persone hanno lasciato la Striscia di Gaza dalla limitata riapertura del valico di Rafah al confine con l’Egitto, avvenuta il 2 febbraio scorso. tpi.it Dalla Striscia di Gaza al Santobono, il viaggio della speranza di un bimbo di 10 anniÈ arrivato nella notte presso l’AORN Santobono Pausilipon un bimbo di 10 anni proveniente dalla Striscia di Gaza, trasferito in ... internapoli.it Sapevate che oltre trenta Atenei si sono uniti, attraverso la Rete Università per la Pace, per dare vita ad un Dottorato d'Interesse Nazionale (DIN) in Peace Studies E' possibile parteciparvi anche tramite borese di studio e Fondazione Finanza Etica ha contrib - facebook.com facebook