Rete pace Ferrara si unisce alla mobilitazione regionale e scende in piazza contro la guerra

Rete Pace Ferrara partecipa alla mobilitazione regionale contro la guerra, unendosi a famigliari e amici di Ansalda Siroli mercoledì 31. L'evento rappresenta un momento di ricordo e di impegno per una società che promuove la pace, i diritti e la giustizia attraverso il pensiero nonviolento. La partecipazione sottolinea l’importanza di sostenere valori di dialogo e solidarietà in un contesto di crescente tensione.

