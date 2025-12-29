Rete pace Ferrara si unisce alla mobilitazione regionale e scende in piazza contro la guerra
Rete Pace Ferrara partecipa alla mobilitazione regionale contro la guerra, unendosi a famigliari e amici di Ansalda Siroli mercoledì 31. L'evento rappresenta un momento di ricordo e di impegno per una società che promuove la pace, i diritti e la giustizia attraverso il pensiero nonviolento. La partecipazione sottolinea l’importanza di sostenere valori di dialogo e solidarietà in un contesto di crescente tensione.
Rete pace Ferrara si unirà mercoledì 31 a famigliari e amici di Ansalda Siroli nell'ultimo saluto "a una donna straordinaria il cui ricordo resterà indelebile per tutti coloro che credono nella lotta nonviolenta per affermare i diritti, la giustizia e la pace".
