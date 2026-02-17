A Tuscania la presentazione del libro che racconta la ricerca dei due sarcofagi etruschi ritrovati

Sabato 21 febbraio alle 11, nel Museo archeologico di Tuscania, si tiene la presentazione del libro che ricostruisce la scoperta dei due sarcofagi etruschi trovati sul territorio. L’autore spiega come la ricerca sia iniziata dopo il rinvenimento casuale durante lavori di scavo. Un dettaglio importante riguarda le iscrizioni che sono state decifrate, rivelando informazioni sui defunti e sulla storia locale.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio, alle ore 11, il Museo archeologico nazionale di Tuscania ospita la presentazione del volume “Turscna, Tuscana, Toscanella, Tuscania. Atti della giornata di studi per Maria Donatella Gentili”, a cura di Francesco Buranelli e Anna Maria Moretti Sgubini. Tuscania torna al centro della ricerca grazie a un punto di svolta: il recupero di due sarcofagi etruschi di età ellenistica, rientrati in Italia grazie all'azione del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it A Castiglion Fiorentino la presentazione del libro che racconta la storia di Arezzo WaveA Castiglion Fiorentino si terrà la presentazione del libro dedicato alla storia di Arezzo Wave. Leggi anche: Allo Spazio Cultura la presentazione del libro di Salvatore Lo Bue: un poema che racconta la vita terrena di Gesù Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Racconti di sport e ballate popolari nei locali di CasaNave Alle Mura a Tuscania. A Roma presentazione del volume: Turscna, Tuscana, Toscanella, Tuscania. Atti della giornata di studi per Maria Donatella GentiliL’Associazione di Studi Vincenzo Campanari di Tuscania, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, oggi 18 ... ilmessaggero.it CONFERENZA | Presentazione del volume “Festa in mostra. Le lastre architettoniche C e D della serie etrusca arcaica Acquarossa-Tuscania” - 12 febbraio 2026, ore 17 Esposte in numerose occasioni sin dalle prime scoperte negli anni '60, le lastre architett facebook