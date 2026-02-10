Liguria rilancia il turismo | 4 itinerari cicloturistici nell’entroterra per scoprire borghi e paesaggi autentici

La Liguria prova a cambiare rotta con un nuovo progetto dedicato al cicloturismo. Quattro percorsi nell’entroterra vogliono portare più visitatori verso borghi e paesaggi autentici, lontano dalle spiagge affollate. L’obiettivo è distribuire meglio i flussi turistici e riscoprire le bellezze meno note della regione.

La Liguria lancia un nuovo ambizioso progetto turistico, "La Liguria degli Anelli", articolato in quattro itinerari cicloturistici che mirano a valorizzare l'entroterra e i borghi liguri, ridistribuendo i flussi turistici tradizionalmente concentrati sulla costa. L'iniziativa, presentata alla BIT di Milano a febbraio 2026 e sostenuta dal Ministero del Turismo, intende offrire un'alternativa ai percorsi più battuti come le Cinque Terre, promuovendo un'esperienza di viaggio più autentica e diversificata attraverso un territorio ricco di storia e paesaggi. Un nuovo modo di concepire il viaggio in Liguria si sta prendendo forma.

