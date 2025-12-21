Lunedì 22 dicembre Caserta si anima sulle due ruote grazie a “BikeToShop”, l’iniziativa promossa da FIAB Caserta in Bici, che unisce il piacere di una pedalata collettiva alla promozione del commercio locale e della mobilità dolce nel cuore della città.L’appuntamento è fissato per le ore 15.30 in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - “BikeToShop”: pedalata natalizia tra shopping e itinerari cicloturistici

Leggi anche: Al via le Black Weeks, magia natalizia e shopping a prezzi esclusivi

Leggi anche: L’attesa “natalizia” dei tifosi del Chelsea: pattinaggio in pista e shopping ai mercatini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

BikeToShop, una pedalata urbana tra shopping, sostenibilità e cultura; A Caserta BiketoShop, vivere l’acquisto dei regali di Natale in Bici con la lotta per più ZTL e valorizzare i percorsi ciclabili; BikeToShop con FIAB Casertainbici: pedalata collettiva e voucher per gli acquisti natalizi.

BikeToShop con FIAB Casertainbici: pedalata collettiva e voucher per gli acquisti natalizi - Scopri tutti i dettagli riguardo BikeToShop con FIAB Casertainbici: pedalata collettiva e voucher per gli acquisti natalizi . casertaweb.com