Il Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento all’Istituto Italiano di Cultura di Londra | una serata di alta rappresentanza culturale e formativa

Ieri sera il Conservatorio di Benevento ha portato la sua musica a Londra, presso l’Istituto Italiano di Cultura. Un concerto che ha visto protagonisti studenti e insegnanti, con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali tra Italia e Regno Unito. La serata ha attirato un pubblico vario, tra italiani e londinesi, e ha dimostrato ancora una volta quanto la musica possa unire le persone, anche a migliaia di chilometri di distanza.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto ieri sera, presso la prestigiosa sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra, un concerto del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, realizzato su invito del Direttore dell'Istituto, dott. Francesco Bongarrà, nell'ambito delle attività di promozione della cultura musicale italiana all'estero. La serata ha rappresentato un momento di particolare rilievo istituzionale e artistico, onorata dalla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui l'Ambasciatore d'Italia a Londra Inigo Lambertini e il dott. Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana.

