Premio ‘Il giorno dopo | Donna tutto l’anno’ 2026 assegnati riconoscimenti

Oggi a Roma si è svolta la cerimonia di assegnazione del premio 'Il giorno dopo: Donna tutto l’anno' 2026, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti a diverse donne. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo della cultura. La premiazione ha celebrato figure femminili che si sono distinte in vari settori.

(Adnkronos) – Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di consegna del Premio 'Il giorno dopo: Donna tutto l’anno', istituito nel 2020 da Confintesa, dalla Fondazione Oreste Bertucci dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e dalla Federazione medie e piccole Imprese (Fmpi), con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nei diversi ambiti della vita professionale e sociale. Il riconoscimento, assegnato simbolicamente nei giorni successivi all’8 marzo, nasce per sottolineare come l’attenzione al ruolo e al valore delle donne non debba limitarsi alla Giornata internazionale dedicata, ma rappresentare un impegno quotidiano. Anche... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Premio Film Impresa 2026: assegnati i premi. Riconoscimenti a Castellitto, Pif e TornatoreSi è conclusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in... “Premio Aniello De Vita”, assegnati i riconoscimentiTempo di lettura: 3 minutisi è tenuta a Vallo della Lucania, presso il Teatro Leo De Berardinis, la III edizione del “Premio Aniello De Vita”,... Una raccolta di contenuti su Premio 'Il giorno dopo Donna tutto... Temi più discussi: Premio ‘Il giorno dopo: Donna tutto l’anno’ 2026, assegnati riconoscimenti; Arriva il Palio dei Rioni bis. Il Gran Premio dei mezzosangue il giorno dopo l’edizione di giugno; Milan, Bartesaghi: Obiettivo Champions ma nel calcio può succedere di tutto. VIDEO; Dall’Ariston al Premio Margherita Hack, un nuovo riconoscimento per Andrea Bocelli. Torna il Premio Il giorno dopo: Donna tutto l’anno per l'edizione 2026(Teleborsa) - Antonella Sberna, Vicepresidente dell'Europarlamento e Daniela Fumarola, leader della CISL, sono fra le donne meritevoli di ricevere il Premio Il giorno dopo: Donna tutto l’anno per l' ... finanza.repubblica.it Premio 'Il giorno dopo: Donna tutto l’anno' 2026, assegnati riconoscimentiSi è svolta oggi a Roma la cerimonia di consegna del Premio 'Il giorno dopo: Donna tutto l’anno', istituito nel 2020 da Confintesa, dalla Fondazione Oreste Bertucci dell’Ordine dei Consulenti del lavo ... adnkronos.com #Bastoni candidato al 'Rosa Camuna', l'ass. Lucente non ci sta: "A #Kalulu il premio 'Cornuto e mazziato'" x.com Bastoni candidato al Premio Rosa Camuna dopo le polemiche di Inter-Juventus Dopo le polemiche nate in seguito alla sfida tra Inter e Juventus, arriva un riconoscimento particolare per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, finito al centro delle discussi - facebook.com facebook