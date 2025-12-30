Premio Aniello De Vita assegnati i riconoscimenti

Si è svolta a Vallo della Lucania, presso il Teatro Leo De Berardinis, la III edizione del “Premio Aniello De Vita”. L’evento, un concorso nazionale dedicato alla memoria dell’artista cilentano, ha visto l’assegnazione di riconoscimenti a talenti emergenti e affermati, valorizzando il patrimonio culturale locale e nazionale. La cerimonia rappresenta un momento importante di riflessione e promozione artistica, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale cilentano

si è tenuta a Vallo della Lucania, presso il Teatro Leo De Berardinis, la III edizione del "Premio Aniello De Vita", concorso nazionale dedicato alla memoria dell'artista cilentano. Il Premio Assoluto è stato assegnato a Monica Vellucci, artista di Sessa Aurunca, con il brano "Cose che non avremo". Il riconoscimento è stato consegnato da Andrea Miccichè. La Vellucci ha conquistato anche il Premio Formazione Giovani Autori, consegnato da Marco Sansone, presidente di Sistema Cilento, istituto che ha sostenuto la giornata di formazione e masterclass dedicata ai finalisti il 27 dicembre a Moio Della Civitella.

Vallo della Lucania: successo per la terza edizione del Premio Aniello De Vita - A trionfare è stata la giovane Monica Vellucci, che con la toccante canzone “Cose che non avremo” ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico ... infocilento.it

Canzone cilentana, il "Premio De Vita" a Belly Button e al coro Onda - A vincere la seconda edizione del “Premio Aniello De Vita” Belly Button e il coro Onda, scelti tra gli undici finalisti under 35 arrivati da più regioni italiane nel teatro Leo De Berardinis di Vallo ... rainews.it

Il mio viaggio nel Cilento. . Il Premio Aniello de Vita è stato davvero qualcosa di speciale. Quest’anno si è svolto al Teatro De Berardinis di Vallo della Lucania, con la direzione artistica di Angelo Loia. Ho fatto parte della giuria e mi sono goduto uno spettacolo - facebook.com facebook

PREMIO ANIELLO DE VITA: IL NUOVO IMAIE SOSTIENE IL TALENTO DEI GIOVANI MUSICISTI Concorso per Under 35. 13 finalisti si esibiranno domani alle 18:30 al Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania. Il Presidente Andrea Miccichè, interverrà al x.com

