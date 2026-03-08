Ricerca a Unipa le donne pubblicano meno ma con più impatto | superati gli uomini negli indicatori scientifici

A Unipa, le donne ricercatrici pubblicano in numero inferiore rispetto agli uomini, ma i loro lavori ottengono in media un impatto scientifico superiore. La ricerca ha analizzato i dati relativi alle pubblicazioni e agli indicatori di qualità delle opere, evidenziando una differenza tra i due generi in termini di produttività e influenza nel settore scientifico. I risultati mostrano come le pubblicazioni femminili siano più spesso caratterizzate da un maggiore rilievo scientifico.

All’Unipa le ricercatrici pubblicano meno dei colleghi uomini, ma i loro lavori hanno in media un impatto scientifico più alto. È quanto emerge dall’analisi sulla produzione scientifica e sui finanziamenti alla ricerca dell’Università degli Studi di Palermo relativa al triennio 2023-2025, che ha esaminato produttività, qualità editoriale e accesso ai fondi con una prospettiva di genere attraverso i dati del sistema di gestione della ricerca Iris. Nel triennio analizzato il numero di ricercatrici e ricercatori è rimasto sostanzialmente stabile: nel 2023 erano 689 le donne impegnate nella ricerca contro 1.044 uomini; nel 2024 le ricercatrici erano 685 e i colleghi 1. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Le donne sono più brave all’Università, ma dopo la Laurea guadagnano il 15% in meno degli uominiLe donne rappresentano la maggioranza dei laureati (e questo è un dato storico): sono quasi il 60% del totale, nel 2024.

Le donne studiano più degli uomini ma guadagnano il 25% in meno, il gender gap zavorra per l’ItaliaRoma, 24 febbraio 2026 – Il terzo Rendiconto di genere del CIV dell’INPS, presentato a Roma, restituisce una fotografia nitida e per molti versi...

Contenuti utili per approfondire Ricerca a Unipa le donne pubblicano....

Discussioni sull' argomento L’Associazione Internazionale per l’Ingegneria e la Ricerca Idroambientale (IAHR) premia la prof.ssa Termini del Dipartimento di Ingegneria; Unipa, finanziamento ministeriale da 1,4 milioni per cinquanta ricercatori; Gal Hassin e Unipa insieme, borsa di dottorato per un giovane che studierà la formazione delle stelle; Presentazione Erasmus+ DAY 2026/2027.

Donne e ricerca, ad UniPa componente femminile al 40% ma prime per indicatori di qualità, divario nei finanziamentiNel triennio analizzato la componente femminile rappresenta circa il 40% del personale impegnato nella ricerca. I numeri sono rimasti sostanzialmente stabili: nel 2023 si contavano 689 ricercatrici e ... blogsicilia.it

Negli ultimi vent’anni la diagnosi di alcune, specifiche tipologie di tumore nelle donne sotto i 50 anni è diventata più frequente. Secondo medici e ricercatori non si tratta di una sola causa, ma di un intreccio di cambiamenti biologici, ambientali e sociali che la ri x.com

Siamo alla ricerca di un nome dolce e simpatico! #cat #catlovers #animals - facebook.com facebook