Premio Malatesta Novello | Cesena celebra le sue eccellenze tra memoria ricerca e innovazione

Cesena celebra le proprie eccellenze attraverso il Premio Malatesta Novello, un evento che valorizza memoria, ricerca e innovazione. La serata, svoltasi nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, ha visto la partecipazione della comunità locale, con storie e testimonianze che riflettono l’identità della città. Un’occasione per riconoscere l’impegno di cittadini e realtà che contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione di Cesena. Il premio si conferma un momento importante di riconoscimento e di coesione

Storie, emozioni, aneddoti di una città intera. L'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena sabato sera ha ospitato la diciannovesima edizione del Premio Malatesta Novello, istituito nel 2007 dall'Amministrazione comunale di Cesena per ringraziare e riconoscere tutti quei concittadini.

Cesena, Paola Pedrelli ricercatrice ad Harvard: “Studio una app che riduce i sintomi della depressione” - Ad essere insignita del premio Malatesta Novello 2025, questo sabato, nel terzetto di cesenati illustri ci sarà anche la professoressa di Psicologia ... corriereromagna.it

Cesena, Premio Novello 2025: sabato la cerimonia di premiazione - Sono queste le tre sfere della conoscenza che caratterizzano l’edizione 2025 del Premio ... corriereromagna.it

Paola Pedrelli, Marco Ramilli e Sigfrido Sozzi (alla memoria) sono i tre nostri illustri concittadini a cui oggi è stato consegnato il XIX Premio Malatesta Novello - Città di Cesena. - facebook.com facebook

