Durante il suo intervento a LetExpo, la ministra delle Riforme ha annunciato che il disegno di legge sul premierato verrà presentato solo dopo sei mesi di confronto con le opposizioni. La ministra ha spiegato che in questo periodo si raccoglieranno le opinioni di vari gruppi politici prima di procedere con la proposta ufficiale. La decisione riguarda un approfondimento sul tema, senza indicare altre tempistiche.

Nel corso dell’intervento a LetExpo, la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati ha chiarito che il progetto di legge sul premierato sarà presentato solo dopo un periodo di sei mesi dedicato all’ascolto delle opposizioni. La funzionaria ha precisato che tale confronto non implica l’adesione automatica alle richieste altrui, ma mira a costruire una stabilità governativa basata su pesi e contrappesi. Secondo quanto riferito, i padri costituenti avevano strutturato il sistema attuale per evitare vincitori assoluti, mentre la nuova proposta punta a garantire un vincitore chiaro. La tempistica indica che questo processo di consultazione è già stato avviato e sta procedendo secondo i tempi stabiliti dalla responsabile del dicastero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premierato: 6 mesi di confronto, poi il ddl

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