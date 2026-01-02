Legge per il contrasto all' antisemitismo | riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio

Il 7 gennaio la Commissione Affari Costituzionali avvierà il confronto sulle proposte di legge per il contrasto all'antisemitismo. La discussione rappresenta un passo importante nel percorso legislativo volto a rafforzare le misure di tutela contro fenomeni di discriminazione e odio. Il dibattito nel Partito Democratico continuerà a portare avanti l'esame di queste proposte, che mirano a promuovere un quadro normativo più efficace e condiviso.

AGI - Partirà ufficialmente il  7 gennaio, in  Commissione Affari Costituzionali, il confronto sulle  proposte di legge  riguardanti il  contrasto all'antisemitismo. A dare lo start sarà la proposta di legge presentata dal dem  Graziano Delrio, testo che ha provocato uno  scontro interno  al  Partito Democratico. Oltre a Delrio, la proposta risulta firmata dall'ala riformista del partito, critica con la segretaria  Elly Schlein. Tra i senatori che hanno firmato il disegno di legge ci sono, infatti, Simona Malpezzi, Filippo Sensi, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Tatjana Rojc, Walter Verini, Sandra Zampa. 🔗 Leggi su Agi.it

