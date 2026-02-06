Olimpiadi Milano Cortina 2026 il programma di oggi 6 febbraio | orari gare e italiani in pista In serata la storica Cerimonia d’Apertura

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono partite con diverse gare di sci e biathlon, coinvolgendo anche alcuni atleti italiani. La giornata prosegue con varie competizioni, e alle 20 si terrà la tanto attesa Cerimonia d’Apertura, che segnerà ufficialmente l’inizio delle Olimpiadi invernali.

Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputa la terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con un programma ricco di appuntamenti sportivi fin dal mattino e che culminerà in serata con la storica Cerimonia d’Apertura, in programma alle ore 20.00. Le gare prenderanno il via alle ore 9.00 e si susseguiranno senza soluzione di continuità fino al tardo pomeriggio, coinvolgendo discipline chiave come salto con gli sci, pattinaggio artistico, curling, sci alpino, slittino e hockey su ghiaccio. Il programma di oggi – venerdì 6 febbraio. PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI Venerdì 6 febbraio 09.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

