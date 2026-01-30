L’Europa League si avvicina alla fase clou e il sorteggio del tabellone mette in evidenza più di un rischio per le italiane. La Roma potrebbe trovare ostacoli anche prima degli ottavi, mentre il confronto tra Gasperini e Italiano si fa più concreto se il Brann viene eliminato. La lotta sarà dura e gli avversari sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote.

Un biglietto per la Norvegia, prego. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha pescato il Brann dall'urna di Nyon e il playoff dei rossoblù diventa anche un déjà vu, perché contro la squadra di Freyr Alexandeon ci hanno già giocato durante la League Phase. Era il 6 novembre, lo stadio il Dall'Ara e il risultato finale uno 0-0 che - per come è finita la fase campionato per il Bologna - suona tanto come un grande rimpianto autunnale. A febbraio Italiano, Orsolini e gli altri però possono rifarsi; l'avversario è ormai conosciuto e sulla carta non è certamente il più insidioso. Ipotizzando dunque il passaggio di turno del Bologna e la qualificazione agli ottavi dei rossoblù, cosa dovranno aspettarsi dopo? Se il sorteggio è stato benevolo, il tabellone più in generale non offre la prospettiva di un cammino agevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Europa League, il tabellone: non solo rischio Roma-Bologna. Pericolo Aston Villa o Lione...

Questa sera si definisce il quadro degli ottavi di finale di Europa League.

L'incontro tra Basilea e Aston Villa, valido per l'Europa League il 12 novembre 2025 alle ore 21:00, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

