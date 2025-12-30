L' Aston Villa può davvero vincere la Premier League?

L’Aston Villa, sotto la guida di Unai Emery, ha attraversato un inizio di stagione complicato tra agosto e settembre, evidenziando alcune criticità come l’età media elevata e una fase offensiva difficile. La domanda che molti si pongono è se questa squadra possa comunque puntare alla vittoria della Premier League. Analizziamo i dati e le prospettive per capire se ci sono margini di miglioramento o se il cammino sarà in salita.

Tra agosto e settembre l’Aston Villa di Unai Emery sembra una squadra in declino. Quella con l’età media più alta del campionato inglese e con l’attacco più sterile. Il primo gol in campionato arriva solo il 21 settembre, una bomba da fuori area di Matty Cash che piega le mani del portiere del Sunderland. Al termine di quella gara allo Stadium of Light, terminata 1-1 nonostante il Villa l’avesse affrontata in superiorità numerica per un’ora di gioco e andando anche in vantaggio, Unai Emery è molto duro in conferenza stampa. «Non stiamo giocando come vorrei. Dobbiamo recuperare la nostra identità. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'Aston Villa può davvero vincere la Premier League? Leggi anche: Premier League, Aston Villa sorpresa della stagione inglese. Titolo possibile? La situazione Leggi anche: Premier League: Chelsea cade contro il Leeds; Arsenal, City e Aston Villa la staccano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Arsenal Aston Villa, una notte decisiva: la capolista mette alla prova la squadra più in forma del momento - La capolista ospita la squadra più in forma del momento: tutti i dettagli È la notte della verità all’Emirates Stadium. calcionews24.com

Pronostico Aston Villa-Manchester United: salta la decima di fila - Manchester United è una partita della diciassettesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Rogers trascina l’Aston Villa: United battuto 2-1 - Manchester United di domenica 21 dicembre 2025: successo con la doppietta di Rogers, Cunha accorcia nel recupero ... calciomagazine.net

L'Aston Villa non ce l'ha! - Rebecca Lowe

22 anni fa, Thierry Henry capocannoniere in Premier League con 30 reti. L'Arsenal vince, non perdendo mai, il campionato per l'ultima volta. 45 anni fa, Peter Withe capocannoniere della First Division con 20 reti. L'Aston Villa vince per la settima e ultima volta - facebook.com facebook

L’Aston Villa di #Emery è più di un miracolo: ora la sfida con l’Arsenal capolista x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.